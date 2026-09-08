Organismo de DDHH de Kenia expresa inquietud por la orden de cerrar tiendas de extranjeros

En un comunicado, la KNCHR alertó sobre la recepción de mensajes de comunidades de refugiados y otras poblaciones de migrantes, quienes denuncian "amenazas, intimidación, trato discriminatorio y ataques en línea".

"Dado el papel de Kenia como anfitrión de migrantes y refugiados de diversos orígenes, todas las medidas relacionadas con la migración y las intervenciones de cumplimiento deben aplicarse de manera legal, justa, consistente y sin discriminación por motivos de nacionalidad", indicó la entidad, un organismo independiente contemplado en la Constitución keniana.

Aunque reconoció el "mandato legítimo y la responsabilidad" del Gobierno a la hora de regular la inmigración, el empleo, el comercio y las inversiones, recordó que el país también tiene obligaciones en materia de igualdad ante la ley, no discriminación o equidad procesal.

Por eso, la KNCHR instó al Gobierno a garantizar un cumplimiento legal, basado en derechos y no discriminatorio; a salvaguardar a las personas vulnerables y establecer mecanismos de cumplimiento accesibles; y a prevenir el abuso y fortalecer la supervisión, la rendición de cuentas y la protección.

Del mismo modo, advirtió a la población sobre tomarse la justicia por su mano, y pidió a las autoridades a actuar "con todo el peso de la ley" frente a este tipo de conductas.

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La KNCHR también hizo un llamamiento para reportar cualquier caso de amenazas, intimidación, desalojo ilegal, destrucción de propiedad, violencia o discriminación.

El Gobierno de Kenia ofreció este lunes regularizar a migrantes irregulares, después de que cientos de burundeses residentes en Kenia acudiesen a su embajada en Nairobi para tramitar pasaportes y documentos de viaje, tras cumplirse ese mismo día la fecha límite establecida por Ruto para el cierre de sus comercios.

Esta medida provocó que la Embajada de Burundi en Kenia anunciara en un comunicado la emisión de documentos de viaje de emergencia ("laisser-passer") a los burundeses que deseen regresar a su país.

Ruto vinculó la directiva con el Proyecto de Ley de Contenido Local de 2025, actualmente en trámite parlamentario y que busca crear un marco regulatorio que restrinja determinadas actividades comerciales a la población nacional e imponga una cuota mínima del 60 % de provisiones y servicios de origen local.

Un día después, el mandatario keniano reveló que había ordenado también la salida del país de la multinacional india Tata Chemicals -dedicada a la extracción de ceniza de sosa para producir vidrio y productos químicos- al acusarla de "no generar desarrollo económico".

Los críticos de Ruto le acusan de convertir a los extranjeros en chivos expiatorios de las dificultades económicas del país antes de las elecciones generales del próximo año, en las que está previsto que busque un segundo mandato.