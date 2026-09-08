Países Bajos tacha de “profundamente doloroso” para las víctimas el homenaje a Mladic

“Ratko Mladic fue condenado por crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad. El homenaje que le ha rendido el Estado en Belgrado es incompatible con los valores europeos y profundamente doloroso para las víctimas y sus familias”, señaló el ministro neerlandés de Exteriores, Tom Berendsen.

El jefe de la diplomacia neerlandesa añadió que Países Bajos “apoya las voces en Serbia y en toda la región que reclaman rendición de cuentas, reconciliación y educación sobre el pasado”.

La reacción de La Haya se suma a la expresada este martes por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quienes advirtieron de que el entierro este lunes de Mladic con respaldo militar y de miembros del Gobierno serbio “contradice los valores que sostienen el camino de Serbia hacia la Unión Europea”.

Mladic, conocido como 'carnicero de los Balcanes', llevaba detenido desde 2011 y murió a los 84 años, hospitalizado en La Haya y sin haber mostrado públicamente arrepentimiento, mientras esperaba que se le designara el país en el que debía cumplir el resto de su condena a cadena perpetua.

Su nombre quedará especialmente ligado a Srebrenica, donde en julio de 1995 las fuerzas serbobosnias bajo su mando tomaron el enclave protegido por cascos azules neerlandeses y después fueron asesinados casi 8.400 hombres y niños musulmanes bosnios, en la mayor matanza ocurrida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

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Mladic fue enterrado este lunes tras una ceremonia celebrada en la iglesia de San Lucas de Belgrado, en la que miembros del Ejército serbio cubrieron el féretro con las banderas de Serbia y de la República Srpska.

Según la televisión pública serbia RTS, el presidente del país balcánico, Aleksandar Vucic, no asistió al funeral, pero sí estuvo presente su hijo, Danilo, y varios ministros del actual Gobierno.

Además, se vio en las imágenes al expresidente de la República Srpska Milorad Dodik, al embajador de Rusia en Serbia, Alexander Botsan-Kharchenko, así como al exministro griego de Defensa y dirigente derechista Panos Kammenos (2015-2019).