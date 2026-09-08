Periodistas sandinistas afirman que combaten las "noticias falsas" y el "golpismo"

En una proclama leída con ocasión del Día Internacional del Periodista desde la histórica Hacienda San Jacinto, a 42 kilómetros al noreste de Managua, los comunicadores sandinistas exclamaron: "Seguimos venciendo frente al terrorismo mediático, venciendo al golpismo, al fascismo, a las noticias falsas, a las mentiras, a las calumnias y a las infamias".

"Seguimos venciendo a los traidores y vendepatrias que no pudieron ni podrán", señalaron los periodistas oficialistas y sandinistas y a la vez, reafirmaron su "compromiso de comunicar para unir, para informar, para acompañar y para fortalecer la esperanza".

Asimismo, respaldaron y celebraron "los esfuerzos que desde nuestro buen Gobierno sandinista, liderado por nuestros copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, se realizan para fortalecer nuestra democracia y continuar defendiendo la paz, la soberanía, la estabilidad y seguir luchando contra la pobreza”.

Reafirmaron su “firme, total y rotundo respaldo” a la recién aprobada reforma parcial a la Constitución Política, que busca afianzar aún más en el poder a los copresidentes Ortega y Murillo.

La semana pasada, la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, controlada por el oficialismo sandinista, aprobó en primera legislatura (de dos necesarias) una reforma parcial profunda a la Constitución Política que excluye de participar en cargos de elección popular a los opositores considerados “traidores a la patria” y amplía a siete años el mandato presidencial.

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Con ocasión del Día Internacional del Periodista, una organización no gubernamental humanitaria alertó este martes de que al menos siete periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica han denunciado seguimientos y amenazas en su contra.

Los afectados sufrieron vigilancia cerca de sus casas, acoso en redes sociales, llamadas desde números desconocidos, revelación de información privada e intimidaciones en espacios públicos, de acuerdo con la denuncia.

Entre 2018 y lo que va de 2026, el Gobierno de Ortega y Murillo cerró al menos cincuenta y cuatro medios de comunicación, entre ellos cinco cuyas sedes fueron allanadas y confiscadas, incluidos el diario La Prensa, Confidencial, 100 % Noticias y Trinchera de la Noticia, de acuerdo con la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).

Además, al menos 310 trabajadores de medios de comunicación nicaragüenses, en su mayoría comunicadores, abandonaron su país por razones de seguridad o fueron desterrados desde abril de 2018.