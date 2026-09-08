Presidente de Ecuador anuncia reducción de tres centavos en el precio de los combustibles

"Mientras en el mundo el petróleo y los combustibles suben en medio de una situación internacional cada vez más compleja, en Ecuador la gasolina y el diésel vuelven a bajar", escribió el mandatario -en su cuenta de X-.
Noboa aseguró que este será el tercer mes consecutivo en el que se registrará una reducción y que ya serían "diez centavos menos desde junio".
Estos combustibles ya no están subsidiados en el país andino, pero el pasado 9 de julio, el Gobierno puso en marcha un nuevo mecanismo de estabilización de precios de la gasolina y el diésel para reducir "de manera excepcional y temporal" el impacto en los consumidores de las variaciones extraordinarias del mercado internacional.
La reforma que eliminó los subsidios a los combustibles en Ecuador mantuvo el sistema de bandas e incorporó un mecanismo para responder a escenarios de alta volatilidad internacional, como lo que sucede ahora con los precios del petróleo y los hidrocarburos por la guerra entre Estados Unidos e Irán.
"En un momento difícil para el mundo, nuestro trabajo es cuidar el bolsillo de los ecuatorianos", agregó Noboa.
Con esta reducción, el precio de la extra y ecopaís pasará de 3,24 dólares por galón a 3,21 dólares; mientras que el del diésel premium pasará de 3,18 a 3,15 dólares.
El estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, es una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas y se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión en el actual conflicto en Oriente Medio, dado que su cierre parcial y paso restringido ha afectado el precio global del petróleo y sus derivados.