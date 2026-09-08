Reino Unido convoca a la encargada de negocios serbia por el funeral con honores de Mladic

"La glorificación de un criminal de guerra convicto socava directamente la confianza, aviva la división y es incompatible con el proceso de reconciliación en Bosnia y Hercegovina y en la región", escribió el secretario de Estado británico para Europa, Stewart Wood, en un comunicado difundido esta tarde por el Ministerio de Exteriores del Reino Unido (Foreign Office).

La respuesta diplomática del Reino Unido llega después de que Mladic fuese enterrado este lunes en Belgrado (Serbia) con honores militares y una multitud de asistentes, entre los que se encontraban altos funcionarios estatales y del Ejército serbio.

El secretario británico para Europa recordó que Mladic presidió algunos de los "peores crímenes cometidos" en el continente desde la Segunda Guerra Mundial y fue condenado por un tribunal independiente de la ONU por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

"La negación y el encubrimiento de sus crímenes constituyen una afrenta al derecho internacional y socavan directamente la estabilidad y la confianza regionales", agregó Wood, que insistió en que Serbia estaba "obligada" a respetar las sentencias de los tribunales internacionales.

Wood, en nombre del Gobierno británico, expresó la solidaridad del Reino Unido con las víctimas de Mladic y sus familias y exigió responsabilidades a los líderes e instituciones públicas a la hora de actuar de manera que "fomente" la reconciliación regional en lugar de "reabrir viejas heridas".