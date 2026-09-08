Reino Unido prepara sanciones para el comercio desde los asentamientos de Cisjordania

Se espera que el anuncio se haga público después del mediodía por el ministro de Exteriores, Ed Miliband, y constituye uno de los giros más significativos del nuevo gobierno del laborista Andy Burnham, después de que el anterior gabinete de su correligionario Keir Starmer fuera acusado de demasiado complaciente con el Gobierno israelí.

Según la BBC, los productos más exportados desde estos asentamientos ilegales son dátiles, mangos, aguacates, uvas, vino, aceite de oliva y productos de consumo. Estos son fáciles de identificar, pero las sanciones serán más complicadas en el caso de los servicios.

Cuando se anuncien las sanciones, el Reino Unido no hará sino replicar un movimiento similar llevado a cabo por países como España, Irlanda, Bélgica y Holanda, aunque cada uno con distintos matices. La Unión Europea ha sido incapaz de tomar una postura única al respecto pese a los requerimientos de Francia y Suecia, principalmente.