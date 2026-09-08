Rubio augura una nueva "época dorada" entre EE.UU. y Colombia con De la Espriella

Rubio hizo estas declaraciones al comparecer ante los medios después de reunirse con De la Espriella en Barranquilla (norte de Colombia), en su primera visita al país suramericano apenas un mes después de la toma de posesión del mandatario colombiano.

En primer lugar destacó el interés de Washington de apoyar a Colombia en la lucha contra los grupos armados y los narcotraficantes, destacando que son "las mismas redes, los mismos grupos de criminales" los que operan en ambos países.

Además apuntó que se puede avanzar en el ámbito económico, donde Colombia aspira a que Washington suspenda los aranceles del 12,5 % que ha impuesto a algunos de sus productos (aunque en la comparecencia no se abordó esta cuestión).

"Las oportunidades a nivel económico son increíbles", aseguró Rubio sin entrar en detalles y calificó a Colombia de "socio de muchos años" de Estados Unidos.

El secretario de Estado se mostró a favor de "restaurar las relaciones naturales" entre EE.UU. y Colombia tras la "distancia" de los cuatro años del izquierdista Gustavo Petro en la Presidencia colombiana, que calificó de "desastre" para el país suramericano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, Rubio destacó que EE.UU. ayudaría a Colombia a recuperarse del terremoto de magnitud 7,4 que azotó medio país el pasado 10 de agosto y que ha dejado al menos 331 muertos, además de daños materiales que cálculos iniciales elevan a 9.500 millones de dólares.

La visita simboliza la renovada sintonía entre las dos capitales y su alineamiento en asuntos claves para ambos países como la lucha contra el denominado narcoterrorismo, la energía y los lazos comerciales.