Rubio se reúne este martes con De la Espriella para sellar el acercamiento bilateral

La primera visita de un alto cargo de la Administración del presidente Donald Trump -que está previsto que inicie a las 10.30 de la mañana (15.30 GMT)- se produce a un mes de la toma de posesión de De la Espriella, y con la lucha contra el narcotráfico y el comercio bilateral en lo más alto de la agenda.

Según el Departamento de Estado, ambos estudiarán una mayor cooperación “en la lucha conjunta contra el narcoterrorismo”. Colombia anunció recientemente su adhesión a la Coalición Contra los Carteles de las Américas (A3C), una alianza militar y operativa impulsada por EE.UU. para combatir de forma conjunta el narcotráfico y el crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe.

De la Espriella ha autorizado a Washington realizar operaciones militares conjuntas contra el narcotráfico en suelo colombiano (aunque hasta el momento no se ha hecho pública ninguna) y EE.UU. ha aprobado un paquete de 1.000 millones de dólares en ayuda material para fortalecer la seguridad en Colombia.

De la Espriella y Rubio abordarán asimismo en su encuentro las posibles vías para lograr "unas relaciones comerciales más estrechas” entre ambos países.

El presidente colombiano ha planteado la suspensión temporal de los aranceles estadounidenses a algunos productos de su país (actualmente en el 12,5 %) para aliviar las consecuencias del terremoto, pero hasta el momento Washington no se ha movido.

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Por último, ambos políticos analizarán el apoyo de Estados Unidos a la recuperación de Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que azotó el oeste y centro del país el pasado 10 de agosto y que causó 331 fallecidos. Washington anunció un total de 26,5 millones de dólares para atender la emergencia.

Luego de su paso por Colombia, Rubio seguirá su gira por Ecuador y Perú, países con los que Washington también quiere estrechar lazos políticos desde la victoria de sus actuales gobernantes, Daniel Noboa y Keiko Fujimori, respectivamente.