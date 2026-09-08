Rubio, tras el boicot británico a los colonos de Cisjordania: "No queremos inestabilidad"

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que Londres comunicó a Washington de manera adelantada su decisión de vetar la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes y de activar medidas contra las empresas e individuos que proporcionen servicios a estas comunidades.

"Nos informaron al respecto. No tenemos ningún anuncio que hacer. Obviamente, ellos toman sus propias decisiones. Nosotros -y el presidente (Donald Trump) lo ha expresado en el pasado- no queremos ver nada que genere inestabilidad en Cisjordania en este momento, dada la compleja situación en la región", explicó Rubio a periodistas antes de embarcar rumbo a un gira por países latinoamericanos.

"Consideramos que esto también repercute en nuestra capacidad para avanzar con respecto a Gaza, el plan de 20 puntos y la paz fronteriza, objetivos con los que estamos firmemente comprometidos. Obviamente, no vamos a hacer lo mismo que el Reino Unido", argumentó Rubio.

El funcionario se refería a la propuesta de 20 puntos presentada por Trump y respaldada por Israel para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza.

El secretario de Estado quiso destacar a su vez que Washington y Londres comparten la meta de asegurar que la actual situación en Cisjordania no escale.

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"Escuchamos sus argumentos sobre los motivos de la decisión. Pero mire, compartimos el objetivo de la estabilidad. No queremos ver un aumento de la violencia, del conflicto o de las tensiones en Cisjordania en un momento tan delicado para la región", añadió.

El anuncio de Londres llega después de que Reino Unido y otros países condenaran la decisión de Israel de abrir en agosto una licitación para construir más de 1.000 viviendas en el este de Jerusalén, dentro del proyecto de 3.401 viviendas aprobado un año antes.

La expansión de los asentamientos en Cisjordania se ha acelerado bajo el actual Gobierno de Benjamín Netanyahu y ha ido acompañada de un aumento de la violencia de los colonos contra la población palestina.