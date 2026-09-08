Rusia abrirá 11 centros culturales más en el extranjero tras cerrar la Casa Rusa en Berlín

"Se han firmado acuerdos para abrir 11 centros más, ocho de ellos en países africanos", dijo Ígor Chaika, jefe de la agencia de cooperación rusa Rossotrúdnichestvo.

Otros dos centros culturales se abrirán en Armenia, pese a las tensiones actuales entre Moscú y Ereván, y uno en Tailandia.

Al comentar la situación en torno a Armenia, Chaika dijo que independientemente de las divergencias, que parecen haber distanciado a ambas capitales, las relaciones son familiares.

"En las familias ocurren distintas cosas, pero siguen siendo familias", aseguró.

Decenas de miles de rusos que emigraron en los últimos años a Armenia también destacan que las tensiones políticas no han afectado el trato que se les brinda en el país caucásico, donde la gran mayoría de la población domina el idioma ruso.

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El pasado 4 de agosto se encontró en el aeropuerto de Leipzig un dron dotado de una carga explosiva y hubo una supuesta colisión de un segundo vehículo aéreo no tripulado con un avión de carga de DHL, y diez días más tarde fue hallado un tercero de esos aparatos, así como explosivos.

El Gobierno alemán responsabilizó de ese "ataque híbrido" a Rusia y anunció el cierre del consulado ruso en Bonn a partir del próximo 18 de septiembre, además de, entre otras medidas, la cancelación del contrato que permite la actividad al centro cultural Casa Rusa en Berlín y la convocatoria en el Ministerio de Asuntos Exteriores del embajador ruso en Berlín.

El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló, por su parte, que Alemania no tiene pruebas contra Moscú y vinculó las acusaciones de Berlín a la difícil situación política interna de la nación europea debido a su calendario electoral.

Rusia anunció además el cierre del consulado general de Alemania en San Petersburgo y de las filiales del Instituto Goethe en el país.