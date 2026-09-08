Rusia anuncia el retorno de 69 personas del barco de investigación detenido por Noruega

"El 8 de septiembre, los pasajeros y tripulantes (69 en total) del buque de investigación ruso 'Profesor Molchanov', que fue interceptado el 2 de septiembre en Svalbard a petición de empresas ucranianas, cruzó la frontera ruso-noruega y se dirige a Múrmansk", informó la Cancillería rusa en un comunicado.
La nota indica que la evacuación de los rusos se llevó a cabo con la asistencia de las autoridades noruegas y la misión diplomática rusa en el país.
La semana pasada, Rusia citó a la embajadora noruega, Heidi Olufsen, para protestar por la detención de su barco, que "realizaba un viaje programado desde Múrmansk hasta el asentamiento ruso de Barentsburg, transportando, entre otros, a empleados de (la empresa rusa) Trust Arktikugol y científicos”
Moscú subrayó que 'Profesor Molchanov' también suministra provisiones esenciales a los pueblos rusos de Barentsburg y Pyramiden.
El barco fue detenido por las autoridades noruegas en el marco de un contencioso en el que la empresa energética ucraniana Naftogaz ha pedido embargar el navío.