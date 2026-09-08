Rusia anuncia el retorno de 69 personas del barco de investigación detenido por Noruega

Moscú, 8 sep (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Rusia informó este martes del retorno al país de 69 integrantes del barco ruso de investigación oceanográfica 'Profesor Molchanov', detenido la semana pasada por las autoridades noruegas en el archipiélago de Svalbard, situado en el Océano Glacial Ártico.