Rusia promete evacuación de indios que combaten en Ucrania de cara a reunión Putin-Modi

"En estos momentos trabajamos en la creación de una lista de ciudadanos de la India que se encuentran en la línea del frente. En cuanto se establezcan sus identidades, serán enviados a su patria", aseveró, citado por las agencias locales.

Según Peskov, la parte india ha levantado el tema en varias ocasiones y Rusia ha respondido a estas solicitudes con "gran atención".

"Nos mantenemos en estrecho contacto con la parte india respecto a este tema", añadió.

El representante de la Presidencia rusa señaló que el Kremlin conoce "la posición de la India respecto al conflicto ucraniano".

"Y en gran medida coincide con nuestra posición, por cuanto realmente queremos solucionar el conflicto ucraniano por vía pacífica", sostuvo, al señalar que "nunca quisimos esta guerra. Lo que intentamos hacer es poner fin a una guerra que comenzó antes. Y que no comenzamos nosotros".

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Sostuvo que Rusia "se vio obligada a alcanzar sus objetivos por medio de la operación militar especial. Pero preferiríamos hacerlo por vía pacífica. En este contexto saludamos cualquier intento de aportar a la causa del arreglo al conflicto ucraniano", indicó.

"Confiamos en lo mejor. Confiamos en que tarde o temprano emprenderemos el camino de la solución pacífica al conflicto. Yo no diría que Kiev muestra flexibilidad y no diría que Kiev quiere realmente poner fin a la guerra. La guerra podría haber terminado hace mucho tiempo. Pero a ellos los atizan en gran medida algunos países europeos", dijo.

Respecto a la próxima visita de Putin a la India, señaló que el mandatario ruso tiene previsto reunirse con el primer ministro indio, Narendra Modi, en Nueva Delhi, en el marco de la Cumbre de los BRICS que tendrá lugar este 12 y 13 de septiembre en la capital india.

"Esperamos con impaciencia la reunión bilateral del presidente y el primer ministro. Está prevista para el viernes", adelantó.

Según Peskov, "Putin tendrá una magnífica oportunidad de informar adicionalmente a su amigo de la India sobre la situación actual en el frente en Ucrania".

Además, señaló que ambos jefes de Estado debatirán "ante todo, como siempre, la agenda bilateral, el comercio y la cooperación económica en su más amplio sentido".

"Como comprenderéis, algunos temas no pueden ser debatidos públicamente, algunos países inamistosos intentan meter palos en las ruedas del desarrollo de nuestra cooperación", aseguró.

La semana pasada ambos líderes se reunieron en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Biskek (Kirguistán), donde Modi hizo un firme llamado al cese de las hostilidades, advirtiendo de que la prolongación del conflicto "hace retroceder a la humanidad".

A raíz de la guerra y las sanciones impuestas por Occidente, la India se ha convertido en el principal importador de petróleo ruso y el comercio bilateral creció un 2,6 % en el primer semestre de este año.