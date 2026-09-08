Serbia celebrará elecciones parlamentarias el 25 de octubre, un año antes de lo previsto

En declaraciones a la radio televisión estatal RTS, el mandatario dijo que emitirá un decreto para disolver la Asamblea Nacional mañana, miércoles, y que convocará las elecciones parlamentarias a las 12.00 hora local (10.00 GMT).

Desde noviembre de 2024 un movimiento estudiantil ha protestado en diversas oleadas, con grandes manifestaciones contra el gobierno dominado por Vucic desde hace doce años.

El desencadenante de las protestas, las más multitudinarias en el último cuarto de siglo, fue el colapso de una marquesina en la estación ferroviaria de Novi Sad (norte), donde murieron 16 personas.

Esta obra había sido realizada por empresas chinas tras un proceso dudoso de licitación pública.

Durante meses las universidades del país estuvieron bloqueadas por los estudiantes en protesta contra el gobierno de Vucic, un antiguo ministro de Propaganda del fallecido líder autoritario yugoslavo Slobodan Milosevic.

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El presidente expresó su esperanza de que la actual crisis política terminará tras las elecciones, agregando que felicitará a sus rivales si éstos ganan y aceptará cualquier resultado democrático.

La oposición en Serbia está dividida, mientras que Vucic controla gran parte de los medios de comunicación, especialmente los influyentes tabloides que suelen hacer campaña en su favor y en contra de sus oponentes.

Las elecciones parlamentarias estaban previstas en realidad a finales de 2027, si bien el movimiento estudiantil opositor exigía desde hace meses un adelanto electoral.

Serbia causó esta semana gran revuelo internacional, al conceder al fallecido criminal de guerra y genocida Ratko Mladic un gran funeral en Belgrado, con honores militares y en presencia de varios ministros.

Según Vucic, las críticas de países vecinos y de la Comisión Europea se deben solo al "odio" que tienen a Serbia.

"El principal objetivo del ataque, por supuesto, era yo, pero también Serbia. No tienen nada que reprocharle a Serbia, salvo que ven mi fantasma por todas partes", dijo Vucic.