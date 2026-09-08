Sheinbaum defiende solidez de la educación en México pese a resultados de PISA

"Hay un reconocimiento del papel que juegan las maestras y los maestros, a diferencia de otros países, y un reconocimiento de los estudiantes y su deseo por cuestionar, que es algo muy especial de la Nueva Escuela Mexicana", afirmó la mandataria en su conferencia de prensa matutina.

El informe refleja notables deficiencias en México algunos campos: siete de cada diez estudiantes mexicanos no alcanzaron el nivel mínimo en matemáticas, mientras que cinco de cada diez quedaron por debajo del umbral básico en lectura y ciencias, cifras que distan considerablemente de los promedios de la OCDE.

Aun cuando más de cuatro de cada diez alumnos presentan un rezago simultáneo en las tres áreas evaluadas, Sheinbaum matizó los resultados al señalar que las pruebas estandarizadas globales tienen limitaciones por no considerar los "contextos locales" y la "composición social" de cada país.

"Siempre hemos dicho que la misma prueba para todos los países siempre tiene sus limitaciones, por las características de cada país. En el caso de México, en Ciencia, subió la calificación. En lectoescritura, bajó en todas los países.

La caída de México fue menor que en otros países y en el caso de matemáticas, también hay otros países con disminuciones", explicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, y en un mensaje proyectado durante la conferencia, Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias de la OCDE, confirmó la resiliencia del modelo mexicano al señalar que el rendimiento en ciencias permaneció estable desde 2022 a pesar de los desafíos globales.

El funcionario subrayó además que el sistema educativo logró expandir la cobertura hacia sectores históricamente marginados sin ampliar las brechas de desigualdad, destacando que la inclusión social no vino acompañada de un deterioro en la equidad del aprendizaje.

PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes) es una evaluación estandarizada promovida por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), que mide cada tres años las competencias de alumnos de 15 años para evaluar la eficacia y equidad de los sistemas educativos globales.