Sindicato de periodistas tunecino dice que la detención de Yousfi no tiene "fundamentos"

La detención del periodista independiente -interrogado el viernes y oficialmente detenido el sábado-,es, según el SNJT, un "indicio más del creciente recurso a los mecanismos sancionadores a la hora de abordar los asuntos relacionados con la prensa y la libertad de expresión".

La rueda de prensa, que vivió un corte de luz, sirvió para apoyar que el caso de Yousfi no tiene "fundamentos" y que el Gobierno ya no acepta nada que no sea "periodismo de propaganda".

Según el sindicato, el equipo legal de Yousfi dijo que el periodista fue interrogado por su trabajo en la plataforma digital Al Katiba y por la línea editorial del medio, crítico con el Gobierno de Kais Said, así como por supuestos delitos financieros.

El SNTJ considera que el "clima político general" y la "creciente dependencia de los enfoques de seguridad y judiciales a la hora de abordar las voces críticas y las reivindicaciones sociales y profesionales" han hecho que el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en Túnez se desarrolle en un entorno en el que se reducen las "garantías y aumentan los riesgos de persecución" de los profesionales del sector periodístico.

La detención del comunicador provocó reacciones de numerosas organizaciones nacionales, que exigieron la liberación "inmediata", una solicitud secundada por Reporteros Sin Fronteras (RSF), que también condenó el arresto y las "presiones" del Gobierno a la prensa en el país.

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Una concentración de solidaridad con el periodista fue organizada justo después de la rueda de prensa en la que se escucharon lemas como "la prensa no es un crimen" o "libertad para Mohamed Yousfi".

Desde que el presidente del Gobierno, Kais Said, se arrogara plenos poderes en 2021 y reformara el sistema político y la Constitución, organizaciones internacionales denunciaron una intensificación de la "represión" a la prensa, a la disidencia y a voces críticas en general.