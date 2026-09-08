Socialistas lusos reiteran su rechazo a moción de censura para evitar una crisis política

"El PS no da viabilidad a esta moción de censura, porque el PS responde ante las portuguesas y los portugueses. Las portuguesas y los portugueses no quieren una crisis política; los portugueses quieren que el Gobierno gobierne y dé respuesta a sus preocupaciones", dijo Carneiro durante el debate de la moción.

Chega, líder de la oposición, presentó esta iniciativa en contra el Gobierno por mantener en el cargo al ministro del Interior, Luís Neves, envuelto en varias polémicas por presuntas irregularidades durante su etapa al frente de la Policía Judicial (PJ).

Con la abstención de los socialistas (tercera fuerza en el Parlamento), la moción no tiene posibilidades de prosperar.

No obstante, Carneiro dijo que su abstención también es una censura al Gobierno del primer ministro, el conservador Luís Montenegro: "El PS vota a favor de la abstención que bloquea la crisis política, pero es un voto que también responsabiliza y censura al Gobierno".

"Señor primer ministro -dijo-, queremos criticar al Gobierno, porque ha fallado en todos los ámbitos fundamentales para la vida de las personas. El Gobierno ha fallado en la gestión de las crisis, en la gestión de los compromisos en materia de sanidad, en la gestión de las necesidades relacionadas con la vivienda, en materia de salarios y ha fallado en materia de educación".

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Además, consideró que las informaciones que se han ido conociendo sobre las polémicas que envuelven a Neves "han mermado su credibilidad y su autoridad política", por lo que urgió a dar al Ejecutivo a dar explicaciones.