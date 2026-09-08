Sube a tres el número de muertos en el ataque ruso a Kiev, que continúa durante el día

El anterior balance presentado por las autoridades era de dos personas muertas que perdieron la vida durante los ataque lanzados por Rusia durante la madrugada, en los que utilizó tanto drones como misiles.

Las fuerzas rusas atacan desde el mes pasado la capital ucraniana de forma constante a lo largo de toda la jornada. Anteriormente los ataques eran sobre todo de noche.

Uno de los principales objetivos de estos ataques son los almacenes de supermercados y empresas de alimentación. Los problemas de suministro resultantes han hecho desaparecer de algunos supermercados ciertos productos.