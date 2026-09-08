Tripulación de Amazon sale del hospital y autoridades revelan nombres de los cinco muertos

La alguacil de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, identificó a los fallecidos como Rolando Alemán León, de 55 años; Yoel Rodríguez Narajo, de 53; Julio C. Pineda, de 75; Carlos Acosta Fajardo, de 53, y Javierkys Reyes Quevedo, de 47.
Los cinco fallecidos viajaban en una camioneta que transportaba a siete trabajadores de una empresa de limpieza que presta servicios en aviones en MIA. Los otros dos ocupantes resultaron heridos.
Cordero-Stutz señaló que los dos tripulantes del avión, los pilotos Jaime Felipe Silva Molina, de 37 años, y Joseph Carol, de 55, sufrieron heridas leves y fueron dados de alta tras recibir atención médica.
Otros tres heridos permanecen hospitalizados: Eugenio Corredor y Ridoel Averhoff Diaz, de 32 años, se encuentran en estado crítico, mientras que Roosevelt Sebastián Perdomo Torres, de 36, está estable.
La presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), Jennifer Homendy, confirmó el lunes que las cinco víctimas mortales se encontraban en la camioneta de la empresa Professional Ocean Service Corp., que fue impactada por el Boeing 767-300.
El avión se salió de la pista poco antes de las dos de la tarde del domingo y recorrió unos 400 metros más allá de la superficie pavimentada antes de impactar contra los vehículos.
La aeronave cruzó una valla del aeropuerto y golpeó primero la camioneta que se encontraba dentro de las instalaciones de MIA. Posteriormente atravesó otra valla e impactó otro vehículo en una avenida, antes de detenerse en un terreno cercano a varias filas de robotaxis Tesla estacionados.
El avión había partido del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan de Puerto Rico, con los dos tripulantes a bordo.