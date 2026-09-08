Trump recibe en la Casa Blanca una viga de las Torres Gemelas por el 25 aniversario de 11S

La pieza, recuperada de la torre sur del World Trade Center, fue instalada temporalmente en La Elipse, un parque adyacente a la residencia presidencial, durante un evento que contó con la presencia de equipos de emergencia que respondieron a los atentados.

"Cuando vemos este acero, recordamos de que no importa qué amenaza o desafío enfrentemos, Estados Unidos luchará, Estados Unidos perdurará y Estados Unidos prevalecerá", declaró el mandatario durante un discurso.

Trump, que portaba una gorra con la inscripción 'USA', aseveró además que su país utilizará "todo el poder" a su alcance para evitar que un ataque como el del 11S se vuelva a repetir.

El evento fue organizado por la fundación Tunnel to Towers, que apoya a familiares de policías, militares y bomberos que murieron tras responder a los ataques del 11 de septiembre.

Durante los últimos cuatro meses, la organización ha trasladado la viga por 21 estados y decenas de lugares emblemáticos de Estados Unidos, entre ellos el monte Rushmore y bases militares.

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El recorrido concluirá el próximo 11 de septiembre en el sur de Manhattan, escenario de los atentados.

La viga, de 21 pies de largo (6,4 metros) y 16.900 libras de peso (7.700 kilos), representa, según la organización, un "símbolo de sacrificio, fortaleza y del espíritu indestructible de Estados Unidos".

El objetivo de la gira es preservar la memoria de los atentados y transmitir lo ocurrido a las generaciones jóvenes que no vivieron aquellos hechos, para que "no se olvide", señaló la organización en un comunicado.

El 11S fue una serie de atentados terroristas perpetrados por Al Qaeda en Estados Unidos, incluidos los ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York, que dejaron cerca de 3.000 muertos y desencadenaron la llamada guerra contra el terrorismo y la invasión estadounidense de Afganistán.