Türk acoge positivamente restricciones comerciales anunciadas por 12 países contra Israel

"El alto comisionado reitera su llamamiento a los Estados para que adopten medidas significativas encaminadas a poner fin a la violencia y la ocupación de Cisjordania, y medidas como las anunciadas hoy contribuyen a ese objetivo", destacó el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas en un comunicado.

Subrayó que la gravedad de la situación en Cisjordania exige medidas urgentes y concretas, y recordó que la Corte Internacional de Justicia y la Asamblea General de la ONU ya recomendaron en 2024, entre otras medidas, poner fin a la importación de cualquier producto procedente de los asentamientos ilegales de Israel.

Türk también instó a todos los Estados a considerar medidas para garantizar que no están contribuyendo a afianzar la presencia ilegal de Israel en el territorio palestino ocupado.

En una declaración conjunta, Francia, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia, Portugal y Suecia afirmaron que la expansión de los asentamientos y la violencia de los colonos están poniendo en riesgo la posibilidad de alcanzar una solución de dos Estados.

Además, Francia, Reino Unido y Canadá señalaron que propondrán medidas nacionales para prohibir el comercio de bienes procedentes de los asentamientos, y reconocieron las iniciativas adoptadas previamente por Irlanda, España, Países Bajos, Noruega y Bélgica en este ámbito.