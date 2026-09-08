Un barón regional del partido de Merz pide estudiar prohibición de la ultraderechista AfD

Wüst, que también es líder regional de la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido del canciller Friedrich Merz, dijo que si el trabajo del grupo concluye que podría abrirse un proceso de prohibición contra la AfD, habría que impulsarlo.

"Pero hay que ir paso a paso. El resultado del trabajo puede ser otro", dijo Wüst en declaraciones citadas por el diario "Die Welt"

Wüst, que gobierna el estado federado más poblado de Alemania en coalición con Los Verdes, rechazó la posibilidad que han planteado algunos medios de que Merz deje la cancillería y él lo releve para afrontar la amenaza de la ultraderecha.

"A eso es a lo que nos quiere llevar la AfD, a que tengamos disputas entre nosotros", aseguró el político conservador.

Antes de las últimas elecciones generales en 2025, Wüst fue el primer alto dirigente de la CDU en pronunciarse abiertamente a favor de la candidatura de Merz a la Cancillería, declinando así aspiraciones propias que se le atribuían e indirectamente en contra de una posible candidatura del primer ministro bávaro y líder de la Unión Socialcristiana (CSU), Markus Söder.

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La CDU y la CSU se consideran partidos hermanos -el segundo partido sólo se presenta a elecciones en Baviera, donde no se presenta el segundo- y forman un grupo parlamentario conjunto en la Cámara Baja del Parlamento (Bundestag).

Asimismo, se presentan siempre a las generales con un candidato común.

Las autoridades de inteligencia alemanas calificaron en 2025 a AfD como "caso seguro de extremismo de derechas", lo que permitía un aumento de la vigilancia sobre el partido, pero AfD interpuso un recurso y logró una medida cautelar mientras se estudia el fondo en el proceso judicial.

No obstante, en varios estados federados, entre ellos Sajonia-Anhalt, las organizaciones regionales de la AfD ya están calificadas como "con seguridad de extrema derecha".