Un creador de contenido coreano está más cerca de ser colombiano gracias a De la Espriella

Hwang, quien lleva diez años en Colombia y se ha convertido en una figura popular en redes sociales, recibió durante su visita un detalle de la Cancillería envuelto en una caja con un lazo con los colores de la bandera colombiana: un amuleto con forma de tigre, en referencia al sello presidencial de De la Espriella.

El regalo, sin embargo, no significa que el 'influencer' ya haya obtenido la nacionalidad colombiana, pues su caso continúa en trámite, según confirmó una fuente de la Cancillería a EFE.

"En respuesta a la instrucción del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, recibimos a Zion Hwang en el Palacio de San Carlos (sede de la Cancillería) para orientarlo sobre las condiciones, los pasos y las implicaciones que tendría una futura solicitud de nacionalidad colombiana", explicó el ministerio en X.

Hwang, de 28 años, se ha ganado el cariño de miles de seguidores por su dominio del español y por compartir en sus redes sociales su experiencia y su inmersión en la cultura colombiana.

"Señor presidente, lo quiero mucho, mucho, mucho. Muchas gracias. Debe estar súper ocupado, pero hasta pone cuidado a un chinito. Ya casi soy colombiano. No voy a manchar el nombre de Colombia, eso sí lo prometo", dijo el joven en un video publicado en Instagram.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El creador de contenido y empresario también ha desarrollado una carrera como cantante de música popular colombiana, un género que descubrió durante sus viajes entre Bogotá y Villavicencio y en el que debutó en 2023 con el sencillo '¿Culpa de quién?'.

La canción llamó la atención del cantante colombiano Jessi Uribe, con quien posteriormente grabó un remix, lo que impulsó su carrera musical y lo llevó a compartir escenario con artistas del género.

Además, Hwang es propietario de Korea Time, un restaurante de comida coreana ubicado en la localidad bogotana de Usaquén, donde combina la gastronomía de su país natal con otros espacios de entretenimiento, como karaoke y salones privados.