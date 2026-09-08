Un humorista es condenado a 13 meses de cárcel por criticar a un diputado en Irán

“Me han condenado a 13 meses y 20 días, casi 14 meses, por difusión de información falsa”, dijo Bouri a la última hora del lunes en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, en el que negó haber difundido información falsa y detalló que tiene 20 días para recurrir la sentencia.

Según una imagen de la sentencia que publicó en el vídeo, el humorista fue condenado por la Sala 101 del Tribunal Penal II de Abadán (ciudad en la provincia suroccidental de Juzestán) por “insulto al parlamentario de la Asamblea Consultiva Islámica” y “difusión de falsedades con la intención de perjudicar a terceros mediante sistemas de telecomunicaciones e informáticos”.

De acuerdo con Bouri, la sentencia se dictó a raíz de una denuncia presentada por Mousa Ghazanfarabadi, diputado del Parlamento iraní, a quien criticó después de que éste considerara “peligroso” el uso de redes sociales por parte de la población.

Los iraníes tienen censurado el acceso a redes sociales y aplicaciones como Whatsapp, pero los políticos y otras figuras del país persa si pueden hacer uso de ellas con tarjetas telefónicas especiales.

El humorista, en respuesta, tachó de “peligro” al legislador por ser uno de los responsables de la mala situación económica y denunció lo que consideró “corrupción” y “robo” por parte de algunos parlamentarios y exfuncionarios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Bouri también fue condenado a pagar una multa de 45 millones de riales (20 dólares).

Bouri es un famoso humorista y bloguero popular por sus vídeos satíricos sobre asuntos sociales, económicos y políticos de Irán con casi dos millones de seguidores en Instagram.

El vídeo de la denuncia por la sentencia ha alcanzado más de cinco millones de visualizaciones.

La condena se produce en un contexto de creciente presión judicial sobre usuarios de redes sociales y críticos en Irán.

En agosto, la Justicia iraní condenó a dos fotógrafas Yalda Moiaery y Shaghayegh Afshar a quince y nueve años de prisión respectivamente por "actos contra la seguridad nacional y de apoyar disturbios", "cooperación con estados hostiles" y "propaganda contra el Estado".

En otro caso reciente relacionado con el ámbito artístico, la cantante Parastoo Ahmadi y ocho músicos y miembros del equipo de producción fueron condenados en junio a 74 latigazos, dos años de prohibición de actividades artísticas y dos años de prohibición de salida del país por la publicación de un vídeo musical en el que Ahmadi aparecía sin el hiyab obligatorio.