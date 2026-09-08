Un incendio arrasa 8.700 hectáreas en el monte Kenia, el segundo más alto de África

"La magnitud de las pérdidas ya es considerable. A 6 de septiembre, se estimaba que se habían quemado 8.700 hectáreas de páramo", indicó la Rhino Ark Charitable Trust en un comunicado recogido este martes por medios locales.

Según la organización, el incendio comenzó el 1 de septiembre cerca del alojamiento Rutundu Lodge, en la cara nororiental de la montaña, y se propagó rápidamente" hacia el bosque de Marania (norte) y la localidad de Chogoria (oeste) debido a los fuertes vientos y altas temperaturas.

Aunque el frente norte fue contenido el domingo por parte de los equipos del Monte Kenia Trust, el Servicio Forestal de Kenia, el Servicio de Vida Silvestre de Kenia (KWS, en inglés), las Fuerzas de Defensa de Kenia y de Rhino Ark, los otros fuegos continúan activos y la situación es "sumamente preocupante".

"Junto con Tropic Air, Rhino Ark realiza vuelos diarios de reconocimiento aéreo para ayudar a los equipos a comprender la trayectoria del incendio y planificar la respuesta. También hemos desplegado un equipo de bomberos para apoyar a quienes ya se encuentran en el terreno", añadió la fundación.

Las autoridades de Kenia aún no se han pronunciado sobre la posible causa de estos incendios.