Un judío como número dos de un partido árabe: sorpresa en las listas electorales de Israel

Yoav Segalovich, exdiputado por el partido israelí laico y centrista Yesh Atid (Hay Futuro), fue presentado como número dos de la lista de la formación Raam de Mahmud Abás, un árabe visto por los sectores de la derecha y ultraderecha como la 'bestia negra' de la política israelí por sus posturas islamistas.

Esta es la primera vez que un judío, que además fue alto mando de la Policía de Israel y viceministro de Seguridad Pública, se une a la lista de un partido árabe.

En el caso de Raam, los escaños de la formación podrían ser clave para la formación de un gobierno alternativo al de Benjamín Netanyahu, que está centrando su precampaña en criticar una posible alianza de la oposición con agrupaciones árabes.

La inclusión de Segalovich se ha interpretado en Israel como un intento de Abás de presentar una lista capaz de aliarse con los partidos judíos de la oposición a Netanyahu, que por el momento aúnan 57 escaños y llegarían a la mayoría de 61 con los 4 augurados a Raam por la encuesta de este lunes del Canal 12 israelí.

El último de los grandes partidos en desvelar a sus candidatos ha sido el Likud de Benjamín Netanyahu, que acudió este martes, último día de plazo, a presentarlas ante la Knéset (Parlamento israelí) por lo que la prensa israelí califica como movimientos para intentar captar, sin éxito, al partido de la derecha nacionalista y religiosa Amjá Israel.

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Sus sorpresas de última hora han sido Yaakov Bardugo, conocido presentador del Canal 14 de televisión, afín a Netanyahu, y Talik Guayli, madre del último rehén israelí en Gaza fallecido cuyo cuerpo entregó Hamás a Israel.

Netanyahu presentó a sus candidatos en un día complicado para él, tras la noticia de que Emiratos Árabes Unidos le avisó una semana antes de los ataques de Hamás del 7 de octubre de que el grupo islamista se disponía a realizar un ataque masivo.

En el acto de presentación, un evento austero y con poco público celebrado en Jerusalén, Netanyahu -que según las últimas encuestas no podría renovar su gobierno de coalición con la ultraderecha- no hizo referencia a este asunto y defendió su liderazgo "fuerte" frente a un posible gobierno "estrecho y débil" de la oposición.

La formación Yashar! (Recto!) del ex jefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot, la favorita en las encuestas para competir contra Netanyahu, presentó este lunes su lista en animado acto celebrado en una localidad de clase media del centro de Israel.

Yashar!, a quien las últimas encuestas dan 25 diputados, es una formación de centroderecha que incluye en sus candidatos perfiles populares provenientes de la educación, como Hili Tropper y Adi Altschuler, pero también de la seguridad, como su número dos, Yoram Cohen, que fue director de la inteligencia interior israelí (Shin Bet).

Eisenkot, israelí de ascendencia marroquí que persigue los votos de los 'mizrajíes' -judíos provenientes de países árabes-, se negó a aliarse con la formación de centroderecha Beyajad (Juntos) liderada por los ex primeros ministros Naftali Bénet y Yair Lapid.

En la presentación de sus candidatos, Eisenkot apeló al "mosaico" de la sociedad israelí, que está cansada, dijo, del liderazgo de Netanyahu.

A las listas de Poder Judío, el partido ultraderechista del actual Ministro de Seguridad, Itamar Ben Gvir, se ha incorporado como segunda candidata Tally Gotliv, una diputada del Likud conocida por sus intervenciones incendiarias en la Knéset y que, pese a concurrir a los comicios por otras siglas, no entregará las credenciales del partido de Netanyahu.

Gotliv acusó a Netanyahu de haberle "clavado un cuchillo por la espalda" después de que la dejara fuera de las listas del Likud el pasado mes de agosto. Desde entonces, Ben Gvir consiguió ficharla para su formación sin que el partido de sus socios de gobierno la considerara desertora.