UNCTAD advierte que el cierre de Ormuz puede expulsar a muchas pymes de la economía global

En un informe publicado este martes, la agencia de Naciones Unidas subraya que en crisis como la actual las empresas de menor tamaño disponen de menos capacidad para buscar nuevas rutas, mercados y suministradores.

"A medida que la energía, el transporte y los costes financieros aumentan, los márgenes disminuyen, las cadenas de suministro sufren perturbaciones, y la presión puede forzar a muchas empresas a reducir su producción, posponer sus inversiones o simplemente salir del mercado", advierte UNCTAD.

En el estudio, la agencia muestra que el aumento de los costes energéticos derivado de la crisis afecta más a las pymes que a firmas de tamaño: en economías en desarrollo, las primeras pueden llegar a gastar en energía hasta un 4,2 % del valor de sus ventas, mientras que en las empresas grandes el porcentaje baja al 3,7 %.

Algo similar ocurre con los costes de importación, que son mayores para las pymes: si en una gran empresa en un país en desarrollo suponen un 14,7 % del valor total importado, en las firmas pequeñas el porcentaje sube al 19,4 %.

Las pymes al mismo tiempo sufren en momentos de crisis más dificultades para conseguir financiación: según UNCTAD, en las economías en desarrollo un 11 % de las firmas de este tamaño reconocen obstáculos "muy graves" para poder conseguir fondos, mientras que el porcentaje baja al 7 % en las empresas grandes.

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UNCTAD recuerda que en anteriores crisis las pymes también sufrieron más que sus competidoras de mayor tamaño: en la causada por la covid-19, por ejemplo, las ventas cayeron en promedio un 57 % en el caso de las firmas de pequeño tamaño, frente a un 47 % en las grandes.

Ante estos desafíos, la agencia de la ONU pide mejorar el monitoreo del comercio de las pymes en momentos de crisis, salvaguardar su acceso a financiación y créditos, y fortalecer el apoyo público a la logística y otros servicios para facilitar los intercambios comerciales.

UNCTAD recuerda que las pymes (entendidas en el estudio como aquellas con plantillas inferiores a 250 empleados) representan un 90 % de las firmas mundiales, generan un 70 % del empleo global y aportan un 50 % del PIB.