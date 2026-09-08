Zelenski denuncia ataque ruso con dron Shahed contra la redacción de una tele ucraniana

"Ocurrió a plena luz del día, cuando los periodistas estaban en directo. El edificio ha sido parcialmente destruido", dijo Zelenski.

El presidente ucraniano dijo que el número de heridos podría aumentar.

"'Shaheds' contra los medios supone un nuevo capítulo de la degradación rusa, y Europa y el mundo deben ciertamente responder a esto", escribió Zelenski.

Rusia ha incrementado desde finales del mes pasado sus ataques a plena luz del día contra Kiev, lo que está afectando gravemente a la actividad cotidiana en la capital ucraniana.