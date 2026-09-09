Bruselas concede a España 114,7 millones de euros en financiación de emergencia para Ceuta

"Esta ayuda financiera se suma a la respuesta inmediata de la Comisión desde el primer día, cuando ofreció a España asistencia tanto financiera como operativa. La decisión demuestra una vez más la plena solidaridad de la Comisión con España a la hora de hacer frente a esta difícil situación", explicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

El montante final es la suma de 82,7 millones de euros provenientes del Fondo de Asilo, Migración e Integración, y 32 millones del Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados.

La solicitud, elevada al Ejecutivo comunitario el pasado 24 de agosto, incluía medidas para reforzar la protección de las fronteras y las infraestructuras relacionadas con la seguridad, así como para establecer una capacidad de acogida adecuada de migrantes, incluyendo a los menores no acompañados.

Concretamente, se destinará a la mejora de la vigilancia fronteriza con "cámaras térmicas y tecnología de observación" así como "sistemas de boyas flotantes y drones submarinos" y el despliegue de "equipos de personal y adicionales", según detalló la Comisión.

También servirá para crear instalaciones "destinadas al control de los migrantes" y para apoyar "el retorno de quienes permanecen en situación irregular en Ceuta". En el caso de los menores no acompañados se reforzará la capacidad de acogida en la propia ciudad autónoma.

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La Comisión también respondió a la solicitud del Ejecutivo español sobre un aumento de la presencia de las agencias europeas de Fronteras (Frontex), de colaboración policial (Europol) y de Asilo (EUAA), que continuará coordinando pero que, remarcó, "se acordarán entre dichas agencias y las autoridades españolas competentes".

En el caso de Frontex, la agencia está dispuesta a prorrogar todos los planes operativos existentes de las operaciones conjuntas en España en 2027 con objeto de garantizar el despliegue continuado de los agentes del Cuerpo Permanente de la agencia en Ceuta.

Este apoyo adicional de Frontex puede incluir el despliegue de medios marítimos, un mayor intercambio de información en el marco de Eurosur, las repatriaciones -incluida la asistencia previa y posterior a la repatriación- y el apoyo a la cooperación con Marruecos.

Por su parte, Europol ha confirmado que mantendrá la cooperación existente con las autoridades policiales españolas, en particular en lo que se refiere a las investigaciones sobre redes de tráfico de migrantes y al análisis estratégico, mientras que la EUAA se ha mostrado favorable a prestar apoyo en materia de entrevistas e interpretación.