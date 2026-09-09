Congresistas denuncian que sigue la desatención de inmigrantes en cárcel de Nueva Jersey

Los legisladores demócratas visitaron la prisión, operada por GEO Group, tras insistentes denuncias de las malas condiciones que imperan en el centro de detención de inmigrantes. Entre ellas, comida en mal estado, aire acondicionado inadecuado o que directamente no funciona y preocupaciones sobre el acceso a atención médica "oportuna y adecuada".

"ICE y GEO Group tienen una responsabilidad con las personas que mantienen bajo custodia federal. Lo que escuchamos y observamos hoy deja en claro que quienes se encuentran en Delaney Hall continúan siendo peligrosamente desatendidos", indican en la nota de prensa.

Indicaron además que se reunieron con personas que detallaron la demora o negación de atención médica "cuando están enfermas o con dolor, la entrega de alimentos en mal estado e inseguros, y un aire acondicionado inadecuado que los obliga a soportar condiciones peligrosas".

"Esto es un fracaso de atención y supervisión financiada con fondos federales", afirmaron.

Espaillat y otros congresistas visitaron Delaney Hall el pasado mayo, el mayor centro de detención de inmigrantes de la costa este, con capacidad para 1.196 personas, tras registrarse enfrentamientos entre activistas y agentes de ICE fuera del centro, mientras inmigrantes mantenían una huelga de hambre por las condiciones en el lugar.

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La protesta comenzó a mediados de mayo y finalizó el 22 de junio.

Reclamaban mejoras en la alimentación y la atención médica, el fin de los malos tratos, acceso a agua potable y la liberación de enfermos y menores de edad.

La huelga llegó a su fin no porque mejoraran las condiciones sino debido a las medidas disciplinarias y a la intimidación impuestas por los guardias de seguridad, según denunciaron activistas en ese momento.

"Seguiremos exigiendo respuestas claras sobre lo que está sucediendo dentro de estas instalaciones, incluyendo las muertes de personas detenidas en Delaney, qué está haciendo el Departamento de Seguridad Nacional para abordar estas condiciones y por qué las personas bajo custodia federal se han visto obligadas a soportarlas en primer lugar", señalaron.

Aseguraron que continuarán revisando la información recabada durante la visita de hoy y que volverán a inspeccionar el lugar de ser necesario, lo que incluye solicitar respuestas a los funcionarios federales y a los operadores de las instalaciones con respecto a las condiciones reportadas en Delaney Hall.

Delaney Hall reabrió este año como centro de detención de inmigrantes y ha sido objeto de denuncias sobre supuestas condiciones insalubres, acusaciones que hasta ahora las autoridades han rechazado.