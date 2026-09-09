De la Espriella ha firmado más de dos extradiciones al día en su primer mes de Gobierno

"Como pueden ver, estoy decidido a poner en marcha los mecanismos de cooperación internacional para combatir al crimen con todo", afirmó De la Espriella en un video divulgado por la Presidencia en el que aparece firmando nuevas órdenes de extradición.

El mandatario agregó que su Gobierno hará "la pelea" contra el crimen organizado y el "narcoterrorismo" y aseguró que no parará "un segundo" hasta derrotarlos.

La cifra supone un aumento de 29 extradiciones frente a las 41 que el presidente dijo haber firmado el pasado 29 de agosto, cuando llevaba 19 días en el cargo.

"Vamos a seguir firmando más, porque la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico no se detiene", manifestó entonces De la Espriella.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, dijo en declaraciones a la prensa que no revelaría los nombres de los nuevos extraditados: "Nombres no puedo dar, pero es un proceso (...) de todos los días, sin parar".