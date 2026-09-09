Detienen a un presunto implicado en el asesinato de alcalde mexicano de Michoacán

El funcionario federal detalló a través de una publicación en redes sociales que la captura fue ejecutada por la Fiscalía de Michoacán en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Defensa, la Marina y la Guardia Nacional, además del apoyo de las autoridades estatales de Jalisco.

Carlos Manzo fue asesinado la noche del 1 de noviembre de 2025 en la Plaza Morelos, ubicada en el Centro Histórico de Uruapan, Michoacán, al recibir varios impactos de arma de fuego durante la inauguración del tradicional Festival de las Velas por el Día de Muertos.

Carlos Manzo gobernó el municipio de Uruapan desde el 1 de septiembre de 2024, siendo el primer alcalde independiente en esta localidad, quien se hacía llamar ‘el Bukele mexicano’ por su combate frontal al crimen organizado.

De acuerdo con las investigaciones oficiales, el imputado asumió funciones de mando en la estructura criminal en Uruapan tras la previa detención de Jorge Armando 'N', alias 'El Licenciado', identificado como uno de los autores intelectuales del atentado perpetrado contra el funcionario.

Con esta aprehensión suman ya 32 las personas arrestadas por su presunta relación con el homicidio de Manzo, un crimen que conmocionó al estado de Michoacán tras las constantes denuncias sobre la penetración del crimen organizado en las instituciones locales.

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La captura de Alexis 'N' ocurre apenas un día después de que la viuda del edil y actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, solicitará formalmente que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso de manera integral ante la desconfianza en los avances de las autoridades locales y la presunta implicación de servidores públicos en la estructura de protección de la célula delictiva.

El homicidio de Carlos Manzo se sumó a una ola de violencia contra ediles y funcionarios municipales en Michoacán, una entidad donde el crimen organizado mantiene disputas territoriales por el control de rutas del narcotráfico.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente para determinar su situación legal y continuar con la integración de la carpeta de investigación por el crimen.

Por el caso Manzo se han realizado previamente 31 detenciones relacionadas con la planeación, ejecución y encubrimiento del crimen.