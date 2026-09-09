El Banco Central chileno reduce con fuerza su previsión del PIB 2026 con techo de 0,75 %

El informe destacó que el bajo rendimiento económico durante el primer trimestre, que consignó una contracción de 0,3 %, estuvo marcado por "factores de oferta"; en tanto el segundo trimestre, que anotó una baja de 0,2 %, se vio afectado por una "debilidad de la demanda, un deterioro del mercado laboral, un debilitamiento de los indicadores de confianza y los efectos negativos del alza de los combustibles".

Las condiciones climáticas adversas -un temporal que afectó a 10 de las 16 regiones de país-, agregó el ente emisor, tuvieron un impacto en el desempeño económico del tercer trimestre en varios rubros, detalló el Banco Central.

"A esto se suma el débil desempeño que, tras la pandemia, ha mantenido el mercado laboral chileno, con una tasa de desocupación que subió hasta 9,5 % en el dato más reciente, comportamiento en el que se combinan factores de carácter persistente y algunos cíclicos", señaló el informe.

Respecto a los factores externos, el IPoM apuntó que "como consecuencia de la resiliencia de la actividad global y la persistencia del mayor valor de los combustibles (presionados por el conflicto en Oriente Medio) se renovaron las preocupaciones y riesgos inflacionarios a nivel mundial".

A partir del próximo año, apuntó el organismo, "se espera que la economía retome mayores tasas de expansión", en lo que tendría un "rol importante" la megarreforma económica y tributaria impulsada por el Gobierno presidido por José Antonio Kast y recientemente aprobada por el Congreso.

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"En el escenario central, se supone que esta proveería un estímulo relevante a la inversión, más notorio a partir del próximo año, apoyado también en otras medidas de fomento a esta parte de la demanda interna puestas en marcha en los últimos años", explicó el Banco Central, que proyecta en torno a 0,5 puntos porcentuales de mayor crecimiento anual en 2027 y 2028.

"En este contexto, se proyectan rangos de crecimiento del PIB entre 2 y 3 % en 2027 y entre 2,25 y 3,25 % en 2028 (2-3 % y 1,75-2,75 % en junio, respectivamente)", detalló el IPoM.

La inflación llegó en agosto pasado a 4,1 % en comparación con el mismo periodo de 2025, según consignó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La economía chilena cerró con un 2,5 % de crecimiento en 2025.