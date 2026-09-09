El triunfo de AfD en Sajonia-Anhalt pone en alerta a los servicios secretos alemanes

Los presidentes de las oficinas para la Protección de la Constitución de los 16 estados federados, es decir los servicios secretos internos, empiezan este miércoles una reunión de dos días que ya estaba programada de antemano, pero a la que la arrolladora victoria de AfD el pasado domingo da una nueva dimensión.

La AfD en Sajonia-Anhalt, Turingia, Sajonia, Brandeburgo y Baja Sajonia está clasificado por

Las oficinas para la Protección de la Constitución germana han clasificado como "caso seguro de extremismo de derechas" a la AfD en los estados de Sajonia-Anhalt, Turingia, Sajonia, Brandeburgo y Baja Sajonia.

En el informe para Sajonia-Anhalt de 2025, ese organismo regional afirma de AfD que "su agitación política se dirige contra principios esenciales del orden democrático liberal", que su programa está "esencialmente marcado por la ideología racista del etnopluralismo" y que sus más altos representantes usan un lenguaje que tiende a "demonizar a los inmigrantes".

"Denigrar de esa manera a grupos en razón de su identidad ética o religiosa atenta contra el principio de respeto a la dignidad humana anclado en el artículo 1 de la constitución", dice el informe.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el expresidente de la Oficina Regional para la Protección de la Constitución en el estado federado de Brandeburgo, Jörg Müller, una eventual llegada al poder de AfD en Sajonia-Anhalt generaría varios problemas, empezando por la pérdida de fuentes de los servicios secretos que actualmente observan a este partido.

"Si un partido que es observado o que va a ser observado de repente tiene conocimiento de quién lo observa, estaríamos ante una situación difícilmente reparable. Gente que proporciona informaciones como infiltrados estarían en peligro y casi nadie se atrevería en el futuro a trabajar con los organismos de Protección de la Constitución", dijo Müller a la radiotelevisión suiza SRF.

El segundo riesgo, según Müller, es que determinadas informaciones terminaran siendo transmitidas a organismos rusos.

"Eso no es un delirio, sino realidad. Conocemos vínculos entre funcionarios de AfD y círculos prorrusos que están documentados", subrayó Müller.

Un tercer problema es que la Oficina Regional para la Protección de la Constitución pueda dejar de observar a la AfD, puesto que eso depende del Ministerio de Interior de ese estado federado.

No obstante, ante esto último, existe la posibilidad de que la Oficina Federal asuma la observación.

"La Oficina Federal para la Protección de la Constitución tiene la misión de observar este fenómeno en todo el territorio alemán y eso significa con gran probabilidad intensificará su trabajo en Sajonia-Anhalt", dijo por su parte a la Segunda Cadena de la Televisión Alemana (ZDF) Jan-Hendrick Dietrich de la Universidad del Ejército Federal, con sede en Múnich (sur del país).

Otra medida puede ser la reducción del intercambio de información con Sajonia-Anhalt.

"Observaremos quién asume responsabilidad en Sajonia-Anhalt y analizaremos en que medida se puede seguir compartiendo información", dijo el actual presidente de la Oficina Regional para la Protección de la Constitución de Brandeburgo, Jan Redmann.

En la misma dirección, aunque sin mencionar directamente a AfD, se pronunció el presidente de la Oficina Regional para la Protección de la Constitución en Turingia, Stephan Kramer, en declaraciones al grupo de medios RND.

"En el caso en que haya dudas concretas del respeto a la confidencialidad las oficinas para la Protección de la Constitución tienen que estar preparadas, restringiendo el flujo de información especialmente sensible", dijo Kramer.

Además, planteó la posibilidad de trasladar algunas fuentes oportunamente a otras oficinas para que sigan trabajando.

"Ello no sería una sanción política, sino un manejo del riesgo en el sentido clásico para proteger vidas humanas, fuentes y secretos oficiales", aseguró.