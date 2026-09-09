Exportaciones de Perú alcanzaron a julio 2026 los 63.521 millones de dólares, un 33 % más

China se mantiene como el mayor socio comercial de Perú y el principal destino de las exportaciones peruanas, con 24.340 millones al cierre de julio, que implica un crecimiento del 37,5 % en comparación al mismo periodo de 2025.

En segundo lugar figura Estados Unidos, con envíos por un valor de 5.971 millones de dólares, que supone un aumento del 20,9 %; y en tercera posición está la Unión Europea (UE), con una facturación de 5.618 millones de dólares, un 6,5 % más que a la misma fecha de 2025.

El crecimiento fue impulsado principalmente por las mayores envíos al exterior de minerales, que sumaron 46.284 millones de dólares, con un crecimiento del 49,2 % respecto a los primeros siete meses del año pasado, gracias sobre todo a los altos precios internacionales del cobre y el oro.

Entre los productos que más destacaron se encuentran el cobre, con 21.607 millones de dólares en exportaciones y un incremento del 43,3 %; el oro, con 16.394 millones de dólares y un aumento del 56,9 %; y el concentrado de plomo y plata, con 3.504 millones de dólares y un crecimiento del 105,7 %.

Asimismo, entre los sectores no tradicionales con valor agregado destacaron las exportaciones agropecuarias, con 6.327 millones de dólares, que significan un 2,7 % más respecto a los registros a julio de 2025.

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Sobresalieron las exportaciones de frutas, como arándano, con 649 millones de dólares y un aumento del valor exportado del 60,8 %; seguido de la palta (aguacate), con 1.187 millones de dólares y un crecimiento del 7,3 %.

También tuvieron buen desempeño la granada, con 147 millones de dólares, un 29,5 % más; y la quinua, con 95 millones de dólares, que significa un incremento del 22,5 %.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, destacó que el desempeño alcanzado evidencia el fortalecimiento de la oferta exportable peruana en los mercados internacionales, y reafirmó el compromiso del Ministerio de continuar impulsando la competitividad y sostenibilidad de las empresas del país.