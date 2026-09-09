Francia valora jornada intensiva española y mayor prevención ante nuevas olas de calor

"La idea central es la prevención", destacó el ministro en declaraciones a la prensa tras la reunión con su homóloga española, Yolanda Díaz, y añadió que las empresas francesas ya están "desarrollando planes de prevención sólidos para mitigar los riesgos".

"La primera idea —y una que ya estamos aplicando— es ajustar los horarios de trabajo cuando hace demasiado calor y la labor se vuelve muy difícil; puede ser sensato acordar la paralización de la actividad", esbozó el ministro, quien habló que las empresas ya están tratando "caso por caso", pero alegó que incluso se podría "ir más allá" y cambiar los convenios colectivos -como ya ha hecho España- de "sectores muy expuestos a los riesgos del calor".

El ministro también se lleva a Francia la idea de "la jornada intensiva", es decir, concentrar las horas diarias de trabajo en la franja en la que haga menos calor.

"Muchas empresas ya se están organizando en torno a este modelo de jornada intensiva. Es una buena idea y tal vez deberíamos recomendarla e implementarla de forma más generalizada en nuestras empresas", aseveró el ministro desde la estación madrileña de Atocha-Almudena Grandes, donde supervisó, junto a Díaz, las obras de ampliación.

Ahora, de regreso a Francia, el Gobierno quiere debatir estas ideas de su vecino del sur y "actuar con rapidez", pues su objetivo es "tener todas las medidas reforzadas antes de la próxima ola de calor, prevista para 2027".

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Esta misma mañana, ambos ministros han comparecido en una rueda de prensa, donde Farandou ya ha destacado la "lógica implacable" de la jornada intensiva para trabajar en temperaturas extremas.

Todo ello porque Francia "se está convirtiendo en un país de Europa del Sur", explicó, con olas de calor cada vez más largas e intensas, y ante la falta de respuestas "adecuadas" mira a una España que va "muy adelantada" en materia laboral porque "está acostumbrada al calor".