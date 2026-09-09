Hija de exvicepresidente dice que el Estado paraguayo sigue en deuda, tras 6 años cautivo

"No venimos solamente a conmemorar una fecha, venimos a señalar una deuda. Han pasado seis años desde que secuestraron a nuestro papá y el Estado paraguayo todavía no puede decirnos dónde está", dijo Denis en una conferencia de prensa, acompañada de sus hermanas Lorena y Silvana.

Óscar Denis, vicepresidente durante el periodo del mandatario Federico Franco (2012-2013), fue secuestrado el 9 de septiembre de 2020 por varios hombres armados cuando viajaba en el vehículo con el que había salido de su estancia ganadera llamada Tranquerita, entre los departamentos de Concepción y Amambay, en el norte del país.

Denis indicó que durante este tiempo han pasado gobiernos y autoridades, han escuchado hipótesis y promesas, pero siguen "en el mismo lugar".

"Seis años sin resultados no pueden considerarse normales, constituyen una deuda con nuestra familia y con todo el país", enfatizó Denis, quien rechazó seguir recibiendo informes llenos de "generalidades" por parte de las autoridades.

La hija del político aseguró que no ha existido "una campaña nacional seria, permanente y sostenida destinada a obtener información sobre los paraguayos secuestrados".

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En ese sentido, cuestionó "las prioridades del Estado", que -según dijo- posee "importantes recursos destinados a la comunicación".

Beatriz, Lorena y Silvana se trasladaron el martes hacia la estancia Tranquerita, donde colocaron un memorial como símbolo del lugar en el que se inició la búsqueda de Denis e instalaron unas placas en el suelo por cada año de ausencia del político.

"No vamos a descansar hasta saber y encontrar a papá. Nosotras no venimos acá a cerrar una historia. No, todo lo contrario, venimos a continuar la búsqueda", refirieron las hermanas en un video publicado en redes sociales.

La última persona que tuvo contacto con Óscar Denis fue su peón Adelio Mendoza, con quien fue secuestrado por el EPP, pero luego liberado a los cinco días.

Según una publicación del diario Última Hora, Mendoza afirmó que ambos fueron trasladados a pie en el bosque hacia un campamento de la guerrilla.

El trabajador relató que Denis tenía serias dificultades para desplazarse y que con el paso de los días la salud del exvicepresidente comenzó a "deteriorarse rápidamente".

Mendoza sostiene que Denis podría estar en las inmediaciones del campamento donde lo vio por última vez.

El EPP también mantiene en cautiverio desde el 5 de julio de 2014 al policía Edelio Morínigo.

Mientras que el ganadero Félix Urbieta fue secuestrado en 2016 por el Ejército del Mariscal López (EML), una escisión del EPP.