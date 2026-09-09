Kast anuncia reforma al mercado de capitales y medidas para facilitar acceso a la vivienda

El proyecto de ley, que ingresó al Congreso, lleva adjunto un informe en el que la Administración de Kast detalla que el costo fiscal, que dicen incluye el efecto positivo sobre el crecimiento, sería de 260.677 millones de pesos chilenos (unos 281 millones de dólares) entre 2027 y 2031.

En total son cuatro los pilares de la reforma, un cuerpo de medidas previamente socializado con parlamentarios, reguladores y actores del sector financiero local que fue presentado por el mandatario junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en una ceremonia realizada en el Palacio Presidencial Cerro Castillo, en Viña de Mar.

Facilitar el acceso a la casa propia, ampliar las alternativas de financiamiento para empresas de diversa envergadura, modernizar la regulación del mercado financiero y generar mejores condiciones para atraer capital y desarrollar la industria financiera desde Chile son los principales objetivos del proyecto, que ya fue ingresado al Congreso.

Una de las principales propuesta es la conformación del llamado Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI), diseñado para adquirir créditos hipotecarios originados por instituciones financieras.

El Ejecutivo argumentó que el mecanismo busca generar una fuente permanente y de largo plazo para el financiamiento habitacional y contribuir a mejorar las condiciones de los préstamos.

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En esa línea se propone crear además el Ahorro Voluntario para la Vivienda (AVV), herramienta destinada exclusivamente a reunir el pie para la primera vivienda; una vez que las personas alcancen un 7 % del ahorro respecto del valor de la propiedad a comprar, el Estado complementará ese monto mediante una bonificación del 3 % para optar a un crédito hipotecario.

“En la medida que comiencen las construcciones de vivienda, también va a mejorar el tema del empleo (...) es un momento difícil, pero si nos aplicamos todos y logramos coincidir en temas fundamentales, como la vivienda, la seguridad, la infraestructura, estoy seguro que vamos a tener un muy buen próximo año", dijo el mandatario.

La reforma propone además una modernización de los procedimientos para acceder al mercado de capitales, "más caminos para que puedan levantar recursos mediante bonos, fondos, capital de riesgo y el mercado bursátil", según explicó el Gobierno a través de una minuta informativa.

"En concreto, con la reforma se definirán procesos más simples y digitales, regulación adaptada a los riesgos y reglas actualizadas para el funcionamiento del mercado financiero”, señaló el Ejecutivo.

Otro punto de la iniciativa se titula 'Chile como centro financiero regional', cuyo objetivo es reducir las barreras para atraer inversiones internaciones y desarrollar desde el país suramericano servicios financieros para clientes extranjeros.