Kim reconoce el servicio de las tropas norcoreanas en Rusia ante alerta de más despliegues

El mandatario "expresó un agradecimiento especial y un profundo respeto a los comandantes y soldados de nuestro Ejército que participan en operaciones militares en el extranjero", durante una ceremonia celebrada la víspera en Pionyang, informó este jueves la agencia estatal KCNA.

Las declaraciones se producen después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y otros funcionarios de Kiev afirmaran en agosto que Pionyang y Moscú habían decidido desplegar entre 30.000 y 50.000 soldados norcoreanos adicionales en Rusia.

La inteligencia militar surcoreana también señaló que detectó preparativos para un nuevo despliegue, aunque no consideró que este sea inminente.

Por su parte, Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano, calificó de "falsas" las afirmaciones ucranianas sobre un envío adicional de tropas, en un comunicado a mediados de agosto.

Seúl estima que, desde octubre de 2024, Corea del Norte ha enviado a Rusia unos 15.000 soldados de combate y más de 6.000 ingenieros y efectivos de construcción, y calcula en unos 6.000 los militares norcoreanos muertos o heridos.

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Ucrania también estimaba el mes pasado que unos 8.500 militares norcoreanos permanecían desplegados en Rusia, principalmente en la región de Kursk.

Moscú y Pionyang han fortalecido sus lazos desde 2024 tras la firma de un acuerdo entre sus líderes que incluye una cláusula de defensa mutua en caso de agresión. Las autoridades surcoreanas estiman que Corea del Norte también ha proporcionado armamento y equipamiento militar a Rusia, a cambio de apoyo económico y transferencia de tecnología de defensa.