La Bolsa de São Paulo retrocede un 0,93 % en plena crisis del Supremo brasileño

El Ibovespa, índice de referencia del mayor mercado bursátil latinoamericano, cerró la jornada en los 185.629 puntos.

Los inversionistas siguen con preocupación el agravamiento de la pelea entre magistrados del Supremo por las investigaciones en torno al banco Master, el mayor fraude bancario de la historia de Brasil.

Los títulos de la petrolera estatal Petrobras, uno de los principales valores del parqué, avanzaron un 0,6 %, por las tensiones por la guerra en Oriente Medio y la subida del precio del barril de crudo.

Las acciones que registraron las mayores pérdidas fueron las de la agencia de viajes (-9,8 %) y las de la productora de etanol Raízen (-7,1 %).

Del otro lado, las mayores ganancias fueron para los títulos de la siderúrgica CSN (+7,4 %) y los de la empresa agrícola SLC (+6,1 %).

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En el mercado de divisas, el real brasileño se depreció un 0,51 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,111 reales tanto para la venta como para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado en la jornada superó los 26.735 millones de reales (unos 5.230 millones de dólares o 4.500 millones de euros), en más de 3,7 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión.