La Fiscalía ordena suspender a los policías franceses que hicieron comentarios racistas

La Fiscalía ordenó activar "las disposiciones de los artículos (...) que permiten suspender y posteriormente retirar la habilitación de los policías municipales implicados que no respeten las condiciones de honorabilidad vinculadas a sus funciones".

En un comunicado, el Ministerio Público señaló que el vídeo pone de manifiesto hechos "susceptibles de ser tipificados como difamación contra (...) un grupo de personas por razón de su origen".

Desvelado por el diario Midi Libre y ampliamente divulgado por otros medios y en las redes sociales este miércoles, el vídeo es un extracto de unos 5 minutos que proceden de una grabación involuntaria de unas 6 horas tomada por la cámara corporal de patrulla del propio agente en noviembre de 2025.

Las imágenes captan la actuación de un equipo de cuatro agentes y, de ellos, el jefe de la patrulla es el autor de la mayor parte de los comentarios de odio, aunque algunos de sus colegas también profieren opiniones parecidas, sobre todo racistas.

La cámara registró, entre muchos otros ejemplos similares, cómo utilizaban habitualmente términos despectivos como "moritos", cómo se equiparaba a migrantes con animales o cómo hablaban de "poner en la picota a Macron y a todos los maricones", en referencia al presidente francés, Emmanuel Macron.

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A las mujeres se refieren en las conversaciones con términos despectivos como "cabronas" y se defienden también teorías conspiranoicas como que la primera dama, Brigitte Macron, es en realidad una persona trans.

De acuerdo con Midi Libre, las imágenes circulaban en el seno de la comisaría de Carcasona desde finales de 2025 y eso había hecho que el jefe de patrulla interpusiera una denuncia por violación de su privacidad.

Por su parte, el ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, anunció que ha pedido a la inspección general de la administración que efectúe un control a la policía municipal de Carcasona.

Este miércoles, la difusión pública de las imágenes motivó reacciones políticas muy numerosas, incluido desde el partido de Le Pen (favorita en las encuestas para las elecciones presidenciales de 2027), que condenó los incidentes y anunció la exclusión del jefe de patrulla del partido, así como su expulsión como integrante voluntario de su servicio de seguridad.

"La Agrupación Nacional condena con la mayor firmeza estas declaraciones, penalmente punibles, que van en contra de los valores que defiende nuestro movimiento", aseguró el bloque en un comunicado.

Tras la difusión de ese mensaje, el alcalde de la localidad, Christophe Barthès (de la AN), compareció también ante la prensa para asegurar que se tomarán "sanciones a la altura de la gravedad de los hechos", que todos los implicados han sido suspendidos y que los comentarios son "para vomitar".

El primer edil apuntó a la responsabilidad del anterior equipo municipal de UDF (centro derecha), ya que aunque el principal implicado del vídeo policial fuera afiliado de su partido, el bloque no gobernó en Carcasona hasta la victoria en las municipales del pasado marzo.

Anteriormente, en un comunicado emitido por la mañana, el Ayuntamiento había aducido también que las grabaciones procedían de una cámara sustraída y que eso sembraba dudas sobre su recuperación.

De "absolutamente inaceptables" tachó los comentarios la ministra delegada de Igualdad, Aurore Bergé, quien en declaraciones a la radio RMC este miércoles sostuvo que constituyen un delito.

Por otro lado, Carole Delga, la presidenta socialista de la región de Occitania, donde se encuentra Carcasona, manifestó sentir "vergüenza" y pidió que se adopten sanciones porque llevar uniforme es "servir a la República, no ensuciarla".

"Así sería una Francia gobernada por el RN. Odio desinhibido y fomentado, incluso allí donde se espera justicia y seguridad", criticó por su parte el exprimer ministro Gabriel Attal, uno de los candidatos centristas a suceder a Macron en el Elíseo en 2027.