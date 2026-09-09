La inflación en México repunta al 3,26 % y rompe tres meses consecutivos a la baja

El Inegi reportó que en agosto la inflación general aumentó un 0,20 % y recordó que en el mismo mes de 2025 la inflación mensual se ubicó en el 0,06 % y la anual en el 3,57 %.

El resultado mantiene la inflación general por encima del objetivo permanente del Banco de México, del 3 %, aunque dentro del intervalo de variabilidad de un punto porcentual alrededor de esa meta.

El índice subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque excluye productos de alta volatilidad, subió un 0,16 % mensual y un 3,88 % anual.

Este nivel fue menor al 3,95 % registrado en julio pasado, según datos del Inegi.

Dentro de este componente, las mercancías avanzaron un 0,11 % y los servicios un 0,21 % mensual.

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En términos anuales, las mercancías aumentaron un 3,41 %, mientras que los servicios crecieron un 4,33 %.

Entre las mercancías, los alimentos procesados, bebidas y tabaco registraron una inflación anual del 4,68 %, mientras que las mercancías no alimenticias subieron un 2,32 %.

En los servicios, la vivienda aumentó un 3,57 %, la educación un 6,04 % y otros servicios un 4,82 %.

El índice no subyacente, que incluye agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno, avanzó un 0,36 % mensual, y acumuló un alza anual del 1,13 %.

En este rubro destacaron los productos agropecuarios, con una caída anual del 1,53 %.

Las frutas y verduras se dispararon un 4,10 % anual, mientras que los pecuarios bajaron un 5,22 %.

El Inegi explicó que los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno se elevaron un 0,03 % mensual.

Los productos con mayor incidencia al alza en agosto fueron la cebolla, con un incremento mensual del 32,70 %; el chile serrano, con un 19,61 %; el limón, con el 11,17 %; el huevo, con el 8,91 %; y otras frutas, con un 7,12 %.

En contraste, bajaron la papa y otros tubérculos, un 10,66 %; la calabacita, un 7,61 %; el aguacate, un 6,71 %; el transporte aéreo, un 5,23 %; la lechuga y col, un 5,03 %, y los servicios turísticos en paquete, un 4,79 %.

Por finalidad de consumo, los mayores aumentos anuales se observaron en bebidas alcohólicas y tabaco, con un 7,62 %; los restaurantes y servicios de alojamiento, con un 6,27 %, y los servicios educativos, con un 6,02 %.

Por su parte, la canasta de consumo mínimo, que da seguimiento a 170 bienes y servicios, avanzó un 0,26 % mensual, y aumentó un 2,97 % anual en agosto.

Los precios al consumidor cerraron en 2025 con una inflación del 3,69 %, su menor nivel en 5 años, tras el 4,21 % de 2024, el 4,66 % de 2023 y el 7,82 % en 2022, el mayor nivel en 22 años y del siglo para un fin de año.