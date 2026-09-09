La socialdemocracia europea exige a la UE la misma firmeza en Oriente Medio que en Ucrania

En el encuentro estuvo presente, entre otros, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, quien participó como orador al inicio de la conferencia.

La presidenta del grupo S&D, la eurodiputada española Iratxe García, incidió durante su intervención en que hay que sentar las bases de una visión progresista para la región, que incluya entre otros objetivos la voluntad de fortalecer a la Autoridad Palestina y de participar en la reconstrucción de Gaza. También hizo hincapié en la necesidad de seguir trabajando en la solución de los dos Estados.

"Queremos sociedades libres, democráticas y prósperas. Y, sobre todo, queremos una solución de dos Estados. Porque si el pueblo judío, tras siglos de persecución, exilio y el horror del Holocausto, tuvo derecho a construir un Estado donde vivir en paz, el pueblo palestino tiene exactamente el mismo derecho" dijo García.

Por su parte, Albares incidió en que Europa no debe permanecer "pasiva" en la encrucijada actual marcada por conflictos e incertidumbre, porque "no podemos ser meros espectadores del futuro, pues es también nuestro futuro el que está en juego". Además, pidió más protagonismo de los Veintisiete en ese panorama.

"Perdemos credibilidad en el mundo si no somos capaces de defender en Oriente Medio el mismo principio que aplicamos, por ejemplo, en Ucrania", opinó Albares.

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El ministro español incidió en que Oriente Medio "es nuestro vecino" y en que "nuestra seguridad está ligada a la suya y nuestra prosperidad a la suya" y dijo además que la dignidad de sus habitantes "debe importarle a Europa, en consonancia con nuestros propios valores y principios: esos mismos valores y principios que fuimos los primeros en la historia de la humanidad en construir".

"Por ello, hoy más que nunca, debemos reconocer que el camino hacia la paz exige una vía clara para salir de la violencia y la incertidumbre en un entorno extremadamente cambiante y violento", afirmó.

Albares enfatizó que España considera que, incluso en este escenario complejo, "debemos mantener firmes nuestros valores fundamentales" y "ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos en otras partes del mundo".

"La defensa del derecho internacional, incluido, por supuesto, el derecho internacional humanitario, sigue siendo nuestra brújula en cualquier circunstancia, ante cualquier actor y en todos los conflictos. Las decisiones que tome Europa contribuirán a redefinir la trayectoria de la región para las próximas décadas", indicó.