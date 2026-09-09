Liberada bajo fianza la nuera del presidente de Zimbabue, acusada de blanqueo de capitales

El abogado de Tafirenyika, Admire Rubaya, confirmó a EFE que la jueza del Tribunal Superior de Harare, Vivian Ndlovu, fijó la fianza en 5.000 dólares (unos 4.290 euros) para Tafirenyka después de que apelara la decisión del magistrado Francis Mapfumo, del Tribunal de Magistrados de la citada capital.

“A través de la jueza Ndlovu, se le ha concedido hoy la libertad bajo fianza”, dijo Rubaya a EFE.

Mpfumo le había denegado el pasado día 2 la libertad provisional al considerar que existía riesgo de fuga por el acceso de la acusada a recursos financieros, según el fallo de primera instancia.

La nuera del presidente de Zimbabue recuperó su libertad bajo la condición de entregar su pasaporte y presentarse ante la Policía todos los lunes y viernes hasta que concluya el proceso judicial.

Tafirenyika, de 22 años y que niega las acusaciones, pidió disculpas el 27 de agosto a la familia presidencial tras su detención el día 4 de ese mes por posesión de drogas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Tribunal Superior de Harare le concedió la libertad bajo una fianza de 1.000 dólares (unos 859 euros) el 20 de agosto, aunque fue arrestada nuevamente antes de salir de prisión por blanqueo de capitales y por portar un documento de identidad falsificado a nombre de Getrude Badze con su fotografía.

La acusada, esposa de Collins Mnangagwa -el hijo mellizo mayor del jefe de Estado-, declaró ante un magistrado de Harare que el patrimonio de 10 millones de dólares (8,5 millones de euros) en vehículos de lujo e inmuebles por el que se le acusa de blanqueo correspondía a regalos de su marido.

Mnangagwa, de 83 años, llegó al poder en 2017 tras el golpe militar que derrocó al ya fallecido Robert Mugabe, quien había ocupado la Presidencia de Zimbabue desde 1987.

El mandatario fue elegido en las disputadas elecciones de 2018 y reelegido en los también polémicos comicios de 2023, cuyos resultados fueron cuestionados por la oposición.