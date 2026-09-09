Líder yemení acusa a hutíes de elegir escalada y les responsabiliza de sus consecuencias

"El Gobierno no inició esta ronda de conflicto ni la buscó; por el contrario, fueron las milicias hutíes las que optaron por la escalada, y deben asumir la responsabilidad de las consecuencias y de las repercusiones humanitarias y de seguridad resultantes", indicó Al Alimi en un comunicado.

Asimismo, el líder del Gobierno yemení reconocido internacionalmente instó a la comunidad internacional a "modificar su enfoque" respecto al conflicto en el país, argumentando que los esfuerzos por "contener los combates sin abordar sus causas subyacentes han permitido, en repetidas ocasiones, el surgimiento de nuevas oleadas de guerra".

Señaló que los ataques recientes se han extendido más allá del Yemen, alcanzando a Arabia Saudí y amenazando la seguridad regional y la navegación internacional.

Indicó que los intentos previos de desescalada fracasaron al no ir acompañados de "compromisos verificables que impidieran el rearme y la reanudación de los ataques".

"Por ello, esperamos que la comunidad internacional señale claramente quién inició la escalada, responsabilice a las milicias de las consecuencias resultantes y respalde el derecho del Estado a proteger a sus ciudadanos y su soberanía conforme al derecho internacional", manifestó.

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Además, Al Alimi calificó estos acontecimientos como parte de una "estrategia respaldada por Irán" y afirmó que los intentos de realizar vuelos no autorizados a Saná formaban parte de una secuencia de escalada dirigida, en última instancia, al estrecho de Bab al Mandeb, un punto estratégico marítimo vital que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén.

Las declaraciones del líder yemení se producen en un momento de escalada simultánea en varios frentes, con avances anunciados por el Ejército gubernamental, mientras los hutíes han continuado lanzando misiles y drones contra zonas bajo control del Gobierno, instalaciones de Arabia Saudí y objetivos vinculados a la navegación en el entorno del mar Rojo.

La violencia se reactivó en el Yemen a mediados de julio, cuando el Ejército yemení bombardeó el aeropuerto internacional de Saná, la capital controlada por los hutíes, para impedir el aterrizaje de un avión iraní que transportaba una delegación de los rebeldes procedente de Irán, el principal aliado de los insurgentes yemeníes.

Los rebeldes lo atribuyeron a Arabia Saudí, que interviene en el Yemen desde 2015 al frente de una coalición militar en apoyo al Gobierno del país, y desde entonces lanzaron ataques transfronterizos contra la monarquía árabe, además de ataques contra las tropas gubernamentales en diferentes frentes del territorio yemení.