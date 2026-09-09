Marco Rubio llega a Perú para reunirse con Fujimori y ampliar vínculos frente a China

Rubio llegó cerca de las 18.30 hora local (23.30 GMT) procedente de Quito al Grupo Aéreo Número 8, la base militar anexa al aeropuerto internacional Jorge Chávez, en el Callao, la ciudad portuaria aledaña a la capital Lima.

En su estancia en territorio peruano, con motivo de los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, el secretario de Estado tiene previsto un primer encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, quien trabajó durante quince años en la Embajada de Estados Unidos en Lima.

Posteriormente, se dirigirá al Palacio de Gobierno para reunirse con Fujimori por primera vez desde que la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) asumió la jefatura del Estado, tras ganar las elecciones de este año.

Con Fujimori, Rubio abordará una posible mayor cooperación de Estados Unidos en materia de seguridad para enfrentar a las bandas criminales que operan en el país y que se han vuelto la principal amenaza para la seguridad nacional, particularmente a través de la minería ilegal.

En ese sentido, el secretario de Estado anunció el martes, en una columna de prensa publicada con motivo del inicio de su gira, la incorporación de Perú al Escudo de las Américas, la alianza contra el crimen organizado transnacional promovida por el presidente estadounidense, Donald Trump, con un grupo de gobiernos de derecha de países de América Latina.

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Perú no estuvo presente en la cumbre de marzo en Florida (Estados Unidos) donde se lanzó el Escudo de las Américas, pero Fujimori ya había expresado en diversas ocasiones su intención de incorporarse a la iniciativa.

La presencia de Rubio en Perú también busca acercar al país andino a la órbita de Trump, ante la creciente influencia de China con inversiones claves como las del puerto de Chancay, propiedad de la naviera estatal Cosco con una inversión de 1.300 millones de dólares; y la adquisición de empresas eléctricas donde el gigante asiático tiene un control vertical del sector.

La columna del secretario de Estado, donde acusaba a China de saltarse la legislación peruana con sus inversiones, fue respondida con dureza por la embajada china en Lima, al rechazar los señalamientos y considerar que "América Latina no es el 'patio trasero' de nadie".

En esa línea, el Gobierno de Perú suscribió el martes un memorando de entendimiento con Estados Unidos sobre inteligencia artificial (IA) en el que se compromete a "importar y adoptar tecnología de EE.UU." y a "facilitar actividades y de negocios que conecten a proveedores de tecnología de EE.UU. en todo el espectro de la IA con socios de los sectores público y privado en Perú".

En el acto de suscripción del memorando, el embajador de EE.UU. en Perú, Bernie Navarro, invitó a Perú a "elegir bien" a sus socios en esta tecnología, porque "la IA desarrollada y controlada por proveedores extrahemisféricos (en referencia a China) representa una amenaza para la seguridad nacional".