Muere el periodista 'Chiche' Gelblung, referente del estilo sensacionalista en Argentina

Nacido en Buenos Aires en 1944, Gelblung comenzó su carrera periodística en la década de 1960 y trabajó durante años en la revista Gente, de la que fue director durante parte de la última dictadura militar argentina (1976-1983).

Su desempeño en ese período fue objeto de fuertes cuestionamientos por la línea editorial de la publicación, considerada afín al régimen militar y a su discurso contra las denuncias internacionales sobre violaciones de los derechos humanos. El propio periodista reivindicó en distintas entrevistas su actuación durante aquellos años.

Fue uno de los exponentes del estilo sensacionalista en Argentina y combinó información política, policial y de espectáculos con historias sobre fenómenos paranormales.

En televisión se hizo conocido especialmente por su programa Memoria, donde desarrolló informes de tono efectista y abordó historias que iban desde y hasta una recreación de una supuesta autopsia a un extraterrestre.

También fue corresponsal en conflictos como Vietnam y Biafra, y en los últimos años viajó a Ucrania para relatar la guerra con Rusia.

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Durante la década de 1980, Gelblung vivió algunos años en España, donde continuó vinculado a la actividad editorial y periodística.

Trabajó en medios como La Semana y Ámbito Financiero, además de desarrollar una larga carrera en radio. Fue reconocido con varios premios Martín Fierro y un Konex por su trayectoria.

En los últimos años mantuvo una relación cercana con el presidente argentino, Javier Milei. En noviembre de 2023, cuando Gelblung fue hospitalizado por una insuficiencia renal, el entonces presidente electo acudió a visitarlo.

Milei había sido entrevistado por Gelblung en varias ocasiones antes de asumir la presidencia, pero solo una vez después de su llegada al poder. Tras esa conversación, en la que el periodista cuestionó duramente sus medidas económicas, el mandatario decidió cortar el vínculo con él.

En la última entrevista que dio, el 18 de julio a La Nación, calificó a Milei de “demente” y “violento” y contó que había dejado de entrevistarlo después de preguntarle por cuestiones cotidianas como el precio del transporte y de la leche.