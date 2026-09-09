Peña expresa disposición a buscar consenso con médicos que reclaman reajuste salarial

"Estamos haciendo un esfuerzo enorme para poder llegar a un consenso que pueda tenerle a todas las partes contentas, así que estamos trabajando en eso", indicó Peña a periodistas tras una acto de entrega de viviendas en la ciudad de Limpio (centro).

Peña advirtió, sin embargo, que "el dinero va a ser siempre limitado".

"Probablemente no les va a llegar a todos (el aumento)", anticipó el mandatario, quien dijo que la discusión se centra actualmente en cuáles médicos tendrán mayor prioridad, entre lo que mencionó, por ejemplo, los del área de pediatría, después de las renuncias colectivas presentadas en días pasados por profesionales de esta especialidad.

Un médico del sistema de salud público en Paraguay devenga como mínimo entre 5 millones (848 dólares) y 5,4 millones de guaraníes (915 dólares) de acuerdo con su tipo de contrato, según datos oficiales, aunque algunos pueden tener más de un puesto con el Estado.

Su reclamo es por un incremento de 3 millones de guaraníes (509 dólares) que lleve la base de sus ingresos hasta los 8 millones en moneda local, o unos 1.356 dólares por mes.

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Peña defendió que el proyecto de ley de presupuesto para el próximo año que su Administración presentó el pasado 1 de septiembre al Congreso prevé aumentos de los recursos destinados a la salud, especialmente para la adquisición de medicamentos, que es otra de las demandas del gremio médico.

Los profesionales afiliados al Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) confirmaron en la víspera su convocatoria a una huelga los días 21 y 22, después de que se sumaron del 24 y el 28 de agosto pasado a un paralización de actividades, para exigir aumentos salariales, la dotación de insumos y medicamentos para los centros hospitalarios, nombramientos para cerca de 9.000 profesionales con contratos temporales y otros beneficios laborales.