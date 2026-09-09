Putin recibe al líder de Vietnam con todos los honores en el Kremlin

"El volumen del comercio bilateral está creciendo. El año pasado aumentó casi un 6%. Este año, en los primeros seis meses, la tasa de crecimiento prácticamente se ha duplicado", dijo el presidente ruso.

Recibió al dirigente vietnamita en la Sala de San Jorge del Gran Palacio del Kremlin, un trato reservado a mandatarios mundiales como el chino Xi Jinping.

Agregó que las partes cooperan en distintos ámbitos, "y eso incluye la cultura, la educación y la seguridad".

"Ya contamos con proyectos que han demostrado su eficacia a lo largo del tiempo. Además, tenemos iniciativas nuevas e interesantes", aseguró.

To Lam, por su parte, aseguró que su país "concede gran importancia al desarrollo de sus relaciones con Rusia y las considera una prioridad". Aseguró que se trata de "una decisión estratégica clave en la política exterior vietnamita"

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El líder vietnamita señaló que Hanói aprecia la influencia de Rusia, así como el papel y la autoridad personal de su presidente en la creación de un nuevo orden de mundo multipolar.

Reconoció que algunos países manifiestan sus reticencias por las "buenas relaciones que Vietnam mantiene con Rusia", pero eso no influye en las políticas de Hanói, que no cambia su postura, dijo.

Paralelamente, el Servicio Federal de Cooperación Técnico-Militar de Rusia informó sobre el interés de Vietnam en los submarinos rusos del Proyecto 636 Varshavianka, que ya fueron suministrados al país asiático en el pasado.

Mientras, la empresa Novatek, el mayor productor de gas natural licuado de Rusia afirmó que las negociaciones sobre las entregas a Hanói de GNL ruso se encuentran en "fase avanzada" y los primeros suministros están programados para comienzos de 2027.