Tres psiquiatras que cuestionaron a la junta médica de Maradona declararán en el juicio

Aníbal Areco y Damián Chebar, ambos médicos legistas y psiquiatras, fueron convocados por la defensa de la psiquiatra Agustina Cosachov, acusada de no administrar de manera adecuada la medicación a Maradona y desentenderse de sus efectos adversos.

Para la segunda parte de la jornada está prevista la declaración de la psiquiatra forense Blanca Huggelmann, convocada por la defensa del psicólogo Carlos Díaz.

Díaz se sumó al equipo que atendía a Maradona un mes antes de su fallecimiento, ocurrido el 25 de noviembre de 2020 mientras cursaba un tratamiento domiciliario por su adicción al alcohol.

Los tres peritos previstos para este jueves participaron de la junta médica interdisciplinaria creada en 2021 a pedido de la Justicia para evaluar las circunstancias de la muerte de Maradona.

La junta concluyó que el accionar de los profesionales a cargo de la salud del exfutbolista fue "inadecuado, deficiente y temerario" y que "fueron ignorados los signos de riesgo de vida que presentaba el paciente".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Uno de los peritos psiquiatras que participaron de aquella junta, José Luis Covelli, declaró el pasado jueves que Maradona presentaba un "síndrome confusional relacionado a la abstinencia alcohólica" y que debió haber estado ingresado en una clínica.

Según el informe presentado por Huggelmann, Maradona era plenamente capaz y no representaba un riesgo cierto e inminente para sí mismo ni para terceros, uno de los requisitos contemplados por la legislación argentina para una internación involuntaria.

Las declaraciones de los peritos y testigos de las defensas comenzaron el martes con dos especialistas en adicciones convocados por Díaz, quienes señalaron que ingresar a un paciente con problemas de consumo en una institución debe ser "el último recurso y el más excepcional".

Según lo acordado entre las partes, los testimonios de las defensas se extenderán hasta finales de septiembre, cuando comenzará la preparación de los alegatos finales.

Además de Díaz y Cosachov, son juzgados en este proceso el neurocirujano Leopoldo Luque, la coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el médico clínico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.