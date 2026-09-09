Türk pide más presión al régimen talibán ante la creciente represión de mujeres y niñas

"Las autoridades de facto endurecen sus medidas represivas, pero parece que el mundo ha olvidado y abandonado a la población de Afganistán", lamentó Türk en un momento en el que cada vez más países consideran la posibilidad de aumentar sus lazos con el régimen talibán, que recientemente cumplió cinco años en el poder.

"Quienes tienen influencia deben alzar la voz y defender la igualdad de todos los afganos", agregó el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas en un comunicado.

El alto comisionado recordó que este año los talibanes han emitido decretos que dificultan que una mujer se pueda separar de su cónyuge, o que autorizan implícitamente el matrimonio infantil y la violencia contra mujeres y niñas.

Además, en 2025 se prohibió a las mujeres afganas acceder a las instalaciones de Naciones Unidas en todo el país, subrayó Türk, quien también recordó que desde 2021 unos 2,2 millones de niñas y mujeres afganas han visto vetado su acceso a la educación secundaria y superior.

"La exclusión sistemática de las mujeres de la vida pública es una violación inaceptable de los derechos humanos que las autoridades de facto han normalizado e institucionalizado", subrayó, indicando que ese "apartheid de género" no debería tener cabida en el mundo actual.

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El alto comisionado recordó también que al menos 449 personas han sido sometidas a castigos corporales en la primera mitad de 2026, y que continúan denunciándose violaciones de derechos humanos contra representantes del Gobierno, el Ejército y las fuerzas de seguridad anteriores al retorno al poder de los talibanes.